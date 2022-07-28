Российские оккупационные войска с начала июля нанесли по территории Украины 93 ракетных и авиационных удара.
Об этом 28 июля на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"В результате атак, полностью разрушены 28 объектов, в том числе 4 школы и 9 жилых домов, а также частично разрушены 137 объектов, из них 7 объектов транспортной инфраструктуры, 11 учреждений образования и 29 жилых домов", - рассказал Громов.
Как писал УНИАН, ранее в Генштабе предупредили, что ггроза ракетных обстрелов со стороны Беларуси будет сохраняться еще три месяца.
Накануне непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что его страна помогает России в агрессии против Украины. Однако он цинично заявил, что "не они убивают людей".
18 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия применила против Украины уже более трех тысяч крылатых ракет.