Ракетная угроза остается, но не критическая, ведь море штормит.

Россия вывела в Черное море десять кораблей, из них один - носитель крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В Черном море продолжается шторм. Погода действительно на нашей стороне. Она не способствует выполнению боевых задач противником, поэтому корабельная группировка пока хоть и держится в количестве десятерых единиц, но они рассредоточены - максимально маневрируют, чтобы не быть пораженными, не находиться в одном конкретном месте или районе", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что после ночи в Черном море остается один ракетоноситель. Второй был заведен в пункт базирования.

Видео дня

В то же время четыре ракеты типа "Калибр" все же находятся наготове у россиян. Это высокоточное оружие, поэтому ракетная угроза, по словам Гуменюк, остается, хотя и не такая критическая.

Ракетная угроза в Украине

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк ранее предупредила о возможном массовом ракетном ударе России против Украины во время празднования Дня Победы.

С начала весны российские оккупационные войска изменили тактику обстрелов украинских городов на ракетные атаки на доступные им территории.

Отсанний ракетный обстрел Украины произошел в ночь на 1 мая. Тогда россияне выпустили по нашей стране 18 ракет, 15 из которых удалось сбить.

Вас также могут заинтересовать новости: