Ракетный удар по Одесской области был нанесен с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень".

Ракетный удар по Одесской области был нанесен с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

В результате попадания в жилой квартал одного из поселков области было разрушено несколько жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 кв.м. На месте попадания возник пожар.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди которых один ребенок.

Ситуация на юге Украины:

По данным ОК "Пивдень", в Черном море продолжается шторм и блокирование судоходства флотом РФ. В готовности к нанесению ракетных ударов 2 корабля, снаряженные 16 "Калибрами".

Ранее сообщалось, что николаевские десантники сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

26 июня 2022 года на юге страны Вооруженные силы за сутки уничтожили около 40 оккупантов, 3 склада боеприпасов и 8 единиц военной техники врага.

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