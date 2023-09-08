ВСУ отбили атаки противника на Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких участках фронта. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, в течение суток произошло 24 боевых столкновения, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Лиманском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Также на Авдеевском направлении наши защитники отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки наши защитники отбили более 10 атак врага.

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"В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, имеют успех в районе южнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сводке.

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на фронте

Как сообщал УНИАН, украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов и один - по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Также подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен один склад боеприпасов, девять артиллерийским средств, шесть пунктов управления, одна станция радиоэлектронной борьбы противника.

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