За две волны атак подразделениям ПВО удалось уничтожить 9 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Ночью оккупанты атаковали юг страны дронами-камикадзе, часть которых попала по инфраструктурным объектам.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, российские оккупационные войска атаковали юг Украины из временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря.

"За две волны атак протяженностью два и четыре часа нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136": по четыре в Одесской и Николаевской областях и один на Херсонщине. В Одесской и Николаевской областях в изнурительной боевой работе не удалось избежать попаданий", - констатируют военные.

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В частности, в Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. По данным Сил обороны люди не пострадали.

В то же время на Николаевщине попадание произошло в промышленный объект, где повреждены складские здания.

Как уточнил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким, четыре беспилотника в Николаевской области были уничтожены в ночь на 26 декабря, попадание произошло в областном центре. Информации о пострадавших пока не поступала.

По словам чиновника, также российская армия обстреляла вчера артиллерией Николаевский район-атаковано было село Солончаки Куцурубской общины.

Атака по Украине 25 декабря

Напомним, вечером 25 декабря армия РФ начала атаку по Украине беспилотными летательными аппаратами. Местные жители слышали в Николаеве взрывы но в воздушных силах сообщили, что в районе города фиксируют российский беспилотный летательный аппарат. Людей попросили находиться в укрытиях. Тревога звучала в Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.

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