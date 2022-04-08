Она записала видеообращение.

Врач скорой медицинской помощи из Николаева Лариса Батарина обратилась к своему бывшему зятю, который служит в Воздушно-космических силах Российской Федерации.

Ее обращение публикуют Новости-Н.

Дочь женщины была замужем за Виталием Нестеренко. Сейчас мужчина служит в авиационной части, которая базируется на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму.

"Я выезжаю на вызовы, вижу последствия обстрелов нашего города. Обращаюсь к бывшему зятю Нестеренко Виталию, который служит в Крыму на аэродроме Бельбек. Оттуда вылетают самолеты, которые бомбят наш город. Призываю не выполнять преступных приказов своего руководства", - сказала женщина.

Ранее сообщалось, что учительница из Кировоградской области и двоюродная сестра обратились к заместителю руководителя администрации Путина, который родился и вырос в Украине.

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