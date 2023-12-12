На сегодня вопрос об отставках в командовании Вооруженных сил Украины не обсуждают.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что замена главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на сегодня не планируется. Об этом Умеров сказал во время совместного брифинга с министром обороны Латвии.

"В военной компоненции всегда бывают изменения - то есть ротации, иногда регенерация, кто-то переводится в резервы. В военном руководстве всегда есть переходные вещи, которые были до меня, и с которыми я очень открыто к обществу и к своим коллегам отношусь. В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и наружно, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, приветствовали командующего Сухопутных войск", - сказал он.

Умеров заверил, что в случае возникновения подобного вопроса он об этом проинформирует общество.

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"Если будут такие вопросы - буду сообщать. Насущных таких вопросов нет. Были переходные с некоторыми командующими. Я всегда спрашиваю у Валерия Федоровича, если эти переходные вопросы относительно некоторых людей были, каковы рекомендации, кого мы можем (назначить). Как вы знаете, мы можем ротацию делать или переводить на отдельные должности. Поэтому в этом плане, во-первых, таких вопросов, как русские или наши враги раскатать хотят, - нет. Если они будут - я выйду с этим вопросом и расскажу", - заявил министр.

7 ноября нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев со ссылкой на "надежный источник" распространил информацию о том, что Умеров якобы внес "представление на Ставку верховного главнокомандующего" об увольнении Залужного. Его сообщение подхватили российские каналы. Позже Арьев заявил, что удаляет предыдущий пост, сославшись на "многие другие источники", которые, по его словам, опровергли утверждения другого "источника".

Впоследствии советник главы ОП Сергей Лещенко назвал вброс Арьева об отставке Залужного "примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства".

"Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи из уст соратника Порошенко. Но депутат-порохобот не просто лжет, а сознательно манипулирует, говорит, что представление внесено на Ставку, которая вообще не уполномочена это рассматривать. А когда этот фейк в очередной раз умрет своей смертью, порохоты будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией", - сказал он.

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