Она отметила, что главным условием будет непрекращающаяся поддержка союзников.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд выразила уверенность в том, что Украина сможет выиграть войну с Россией и назвала необходимые условия для победы.

Так, в комментарии Politico Нуланд отметила, что Путин уже потерпел неудачу в достижении своей цели, ведь так и не смог сравнять Украину с землей, и добиться того, чтобы у Украины не было суверенитета, независимости и демократического будущего.

"Потому что демократическая Украина, европейская Украина, помимо всего прочего, представляет угрозу для его модели России, а также потому, что это первый строительный блок для его больших территориальных амбиций", - отметила Нуланд.

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Она выразила глубокую уверенность в том, что Украине удастся достичь успеха в этом противостоянии.

"Может ли Украина преуспеть? Безусловно. Может ли Украина выйти из этой ситуации более суверенной, более экономически независимой, более сильной, более европейской, чем сейчас? Безусловно. И я думаю, что так и будет. Но мы должны оставаться с ней. Мы должны быть уверены, что наши союзники останутся с ней", - отметила она.

Нуланд также рассказала, что должны сделать союзники Украины для того, чтобы помочь ей одержать победу.

"Мы должны ускорить многие из инициатив, например, помочь Украине создать военные силы будущего, развернуть более дальнобойные вооружения для достижения стратегического эффекта, обеспечить защиту критической инфраструктуры и энергетического сектора, создать нашу собственную оборонную промышленную базу, а также базу наших союзников и Украины, чтобы мы и Украина строили быстрее, чем Россия и Китай", - перечислила она.

Помощь Украине от США

Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, США делают все возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине, в том числе для создания угрозы Крыму, и уверены, что она может удержать фронт "на востоке".

По его убеждению, Украина может эффективно держать позицию на востоке, она может "продолжать увеличивать преимущество, полученное для себя в Черном море, куда она выходит, кормя мир, как и раньше, а также держать российские силы под угрозой, в том числе в Крыму, чтобы усложнить для них продолжение этой агрессии".

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