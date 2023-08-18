Вероятнее всего происходят мероприятия слаживания, подготовка к следующим атакам.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала частые поднятия в небо в последние дни вражеских МиГов без ракетных атак, допуская, что россияне готовятся "не давать покоя" Украине на День Независимости. Об этом она сказала в эфире телемарафона единых новостей, комментируя в частности вчерашние частые воздушные тревоги из-за взлета российских истребителей.

"Вероятнее всего, происходят мероприятия слаживания, мероприятия выверения позиций. И в том числе подъемы самолетов всегда связаны с выявлением систем противовоздушной обороны – враг может собирать активно информацию", - отметила Гуменюк.

По ее словам, разведывательная активность агрессора наблюдалась вчера достаточно высока на юге.

Видео дня

"За минувшие сутки в Николаевской области дважды уничтожали БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Мерлин", который тоже собирал информацию. И залет так глубоко за линию фронта как раз свидетельствует о том, что проверяется наличие и готовность систем ПВО", - отметила Гуменюк.

Она напомнила, что оккупанты активизируются на различные важные для украинцев даты.

"И это может указывать на определенные приготовления. Аналитики отметили, что тяготение к сакральным датам у россиян сохраняется. 23-24 августа им может не давать покоя и они могут не давать покоя и нам", - сказала Гуменюк.

Опасность на День Независимости

Как сообщал УНИАН, в Воздушных силах ВСУ объясняют увеличение количества воздушных тревог также увеличение в украинском небе вражеских целей из-за активных боевых действий на юге и востоке. Он отметил, что идут интенсивные боевые действия на земле, соответственно россияне поднимают авиацию - штурмовую и истребители, работающие в небе.

В Главном управлении разведки допускают провокации РФ или нанесение ударов на День Независимости Украины, поскольку символы украинской государственности являются сильным раздражителем для россиян. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, призвав украинцев быть бдительными всегда, поскольку враг наносит удары не только в праздничные дни.

Вас также могут заинтересовать новости: