Главное - сохранять спокойствие, отметил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

В Воздушных силах ВСУ ответили на вопрос, готовятся ли российские войска к массированному удару по территории Украины в День Независимости, 24 августа.

"Я не хотел бы делать прогнозы. У нас каждый день идет горячая война. И мы понимаем, что враг может сделать это (массированный удар по Украине - УНИАН) в любой день и в любое время", - отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

При этом он назвал главную задачу каждого украинца:

"Главное - сохранять спокойствие. Это наш праздник, это наша независимость, она добывается ежедневно, ежечасно и даже прямо сейчас. У нас сейчас каждый день - день нашей независимости, потому украинцам нужно сохранять спокойствие, беречь себя и своих родных".

День Независимости Украины - к чему готовиться

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что на День Независимости Украины 24 августа Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

"Это может произойти на день раньше или на день позже. Или длиться несколько дней и несколько волн", - сказал он.

При этом Скибицкий порекомендовал в случае тревоги идти в укрытие. Он подчеркнул, что День Независимости Украины - это наш самый главный государственный праздник и это мотивация для всех Сил безопасности и обороны продолжать "свою упорную и креативную работу".

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