В части областей объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения российскими войсками баллистического вооружения в ряде регионов Украины.

В перечне указываются следующие области - Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Одесская.

Тем временем в Харькове прогремела серия взрывов.

Видео дня

Обновлено 11:30. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о нескольких ударах по областному центру: "Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попадания. Находитесь в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги!".

"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

Новость дополняется...