Глава МИД Украины призывает мировое сообщество масштабировать военную поддержку Украины и снять ограничения на дальнобойные удары.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечает, что евроатлантическое сообщество должно осознать, что Северная Корея вторгается в Европу вместе с захватнической армией Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении МИД Украины в социальной сети Facebook.

"Северная Корея поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом. Не наемниками. Регулярными подразделениями, которые Москва планирует использовать как пушечное мясо. Евроатлантическое сообщество должно осознать тот факт, что КНДР вторгается в Европу бок о бок с Россией, и действовать без промедлений", - подчеркнул Сибига.

В частности, как отметил министр, Россия прибегает к серьезной эскалации своей агрессии, привлекая КНДР как сторону конфликта.

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"Мы требуем немедленной и решительной реакции со стороны евроатлантического сообщества и мира. Лучшим ответом будет полная поддержка и реализация союзниками Плана победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский", - заявил Сибига.

Чиновник подчеркнул, что Россия масштабирует свою войну:

"Союзники должны масштабировать военную поддержку Украины. Снять ограничения на дальнобойные удары. Начать перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Предоставить приглашение в НАТО. Увеличить инвестиции в украинское производство вооружений".

Отправка войск КНДР на войну в Украину

Как сообщал УНИАН, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея направит на войну в Украину 12 тысяч военных - в частности, подразделения спецназа. Перемещение войск уже началось.

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