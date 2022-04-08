На данный момент РФ не отказалась от планов захватить Украину.

На данный момент РФ не отказалась от планов захватить Украину, но вынуждена изменить план наступления и сейчас войска оккупантов готовятся к следующей атаке.

Угроза наступления, несмотря на уход войск РФ из Киевской, Черниговской и Сумской областей, сохраняется по всей территории Украины, сообщила замминистра обороны, спикера Минобороны Анна Маляр.

Она отметила, что ВСУ лишили боеспособности российские подразделения, которые покинули Киевскую и Черниговскую области.

"У них была определенная стратегия до начала войны, но поскольку она не сработала, то сейчас они вынуждены в очень короткие сроки менять свою тактику", – рассказала она.

По ее словам, военные РФ сейчас увеличивают количество техники вдоль границы, усиливают разведку и определяют новые направления наступления, анализируя ход войны.

Кроме того, Маляр отметила, что от Украины не ожидали именно такой обороны - по словам замминистра она была более интеллектуальной, чем силовой.

Напомним, эксперт предполагает, что генералы могли убедить Путина относительно битвы за Донбасс. По словам эксперта, все это свидетельствует о желании Москвы добиться прекращения огня.

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