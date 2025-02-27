Вскоре полусеверокорейские войска сравняются по уровню с российскими, считает Алексей Гетьман.

Новые войска, которые КНДР направила России, скорее всего также будут участвовать в боевых действиях в Курской области. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный аналитик, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Около тысячи военных проходят обучение по современной тактике ведения боев. Это физически подготовленные люди, которые умеют использовать огнестрельное оружие. Но в тактике ведения современных боевых действий они были неосведомлены. Я думаю, они быстро научатся. Давайте не надевать розовые очки, что они какие-то непутевые. Это молодые люди, которые привыкли жить в некомфортных условиях с небольшим количеством еды. Они способны обучаться. Я думаю, что вскоре эти люди могут стать определенной угрозой", - сказал Гетьман.

Он также прокомментировал предварительные потери северокорейских войск в боях в Курской области. Эксперт отметил, что в процентном значении бойцы из КНДР имеют большие потери, чем россияне.

Видео дня

"Это означает, что на сотню россиян погибает треть, а северокорейцев половина. Я условно говорю, чтобы было понятно. То есть это означает, что они ведут менее удачно и профессионально боевые действия. Поэтому их отправили на обучение. И я думаю, что они по уровню возможностей сравняются с российскими военнослужащими. Это будет дополнительная нагрузка для нас", - добавил Гетьман.

Сотрудничество России и КНДР: что известно

Накануне разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР продолжает отправлять России дополнительные войска. Отмечалось, что в январе и феврале Северная Корея отправила в РФ более 1000 военнослужащих.

Между тем глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея закрывает около 50% потребностей России в боеприпасах. Он также добавил, что КНДР планирует отправить России дополнительные войска для участия в боевых действиях на Курщине, однако пока этого не произошло.

Вас также могут заинтересовать новости: