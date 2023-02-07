Алексей Мельник отметил, что Украине будет сложно противостоять Москве, если Россию поставят на военные рельсы.

Совместное производство дронов-камикадзе Ирана и Российской Федерации может нести угрозу для Украины. Москва все еще способна производить некоторое вооружение и боеприпасы, поэтому войну затягивать нельзя.

"Это большая угроза для Украины, поскольку совместное производство дронов – это только один из аспектов. Россия интенсивно наращивает производство тех вооружений, которые они могут разрабатывать. Несмотря на ограничения, связанные с санкционной политикой, Россия способна производить огромное количество вооружений, боеприпасов", - рассказал военный эксперт Алексей Мельник в интервью изданию "Обозреватель".

При этом он указал, что войну затягивать нельзя из-за ее способность производить оружие, поэтому необходимо разгромить российскую армию на поле боя.

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"Это как раз о том, почему этот конфликт нельзя затягивать. Потому что есть опасность того, что Россия поставит всю страну на военные рельсы. Тогда финал соревнования между российскими ресурсами и ресурсами Украины при поддержке наших партнеров будет очень сложно прогнозировать. Поэтому наиболее оптимальный вариант завершения этого конфликта – это обеспечение скорейшего разгрома России на поле боя", - подытожил эксперт.

Слухи о производстве дронов Ираном и РФ - что известно

Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о совместном производстве дронов-камикадзе Shahed-131/136. Россияне активно их используют для уничтожения энергетических объектов Украины.

Отмечается, что в начале января 2023 года делегация из Ирана посетила Россию из-за строительства завода для производства БПЛА. Иранские чиновники посетили место строительства завода в Елабуге. Они рассчитывают, что завод сможет производить не менее 6 тысяч беспилотников в год.

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что завод в России не построят быстро, и отметил, что его мощностей вряд ли хватит, чтобы выдавать по 6 тысяч дронов в год.

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