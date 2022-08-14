Генерал сделал неутешительный прогноз по срокам войны в Украине / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Развязанная Россией война против Украины, скорее всего, будет затяжной, впереди еще очень много боев.

Такое мнение высказал генерал ВСУ Сергей Кривонос, комментируя заявление о длительной войне главы военной разведки Великобритании генерал Джима Хокенхалла, передает 24 канал.

"Британцы как военные стратеги имеют отличный опыт, и они всегда говорят правду, а не пытаются кому-то понравиться, – сказал он. – Впереди еще много бессонных ночей, много боев, много потерь".

По его мнению, если правильно подготовиться, реализовать все и объединиться, у Украины есть "огромный шанс" победить в этой войне.

Генерал подчеркнул, что всей Украине нужно готовиться к затяжной войне:

"В первую очередь это подготовка государственной экономики к этой войне, подготовка инфраструктуры и подготовка обученных человеческих ресурсов (военных) для пополнения потерь на фронте. Без этого невозможно продолжение войны".

Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года.

Военный эксперт Петр Черник высказывал мнение, что война может длиться долгие годы.

Вас также могут заинтересовать новости: