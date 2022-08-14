Впереди Украину ждет очень много боев, отметил Кривонос.

Развязанная Россией война против Украины, скорее всего, будет затяжной, впереди еще очень много боев.

Такое мнение высказал генерал ВСУ Сергей Кривонос, комментируя заявление о длительной войне главы военной разведки Великобритании генерал Джима Хокенхалла, передает 24 канал.

"Британцы как военные стратеги имеют отличный опыт, и они всегда говорят правду, а не пытаются кому-то понравиться, – сказал он. – Впереди еще много бессонных ночей, много боев, много потерь".

По его мнению, если правильно подготовиться, реализовать все и объединиться, у Украины есть "огромный шанс" победить в этой войне.

Генерал подчеркнул, что всей Украине нужно готовиться к затяжной войне:

"В первую очередь это подготовка государственной экономики к этой войне, подготовка инфраструктуры и подготовка обученных человеческих ресурсов (военных) для пополнения потерь на фронте. Без этого невозможно продолжение войны".

Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года.

Военный эксперт Петр Черник высказывал мнение, что война может длиться долгие годы.

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