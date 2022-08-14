Развязанная Россией война против Украины, скорее всего, будет затяжной, впереди еще очень много боев.
Такое мнение высказал генерал ВСУ Сергей Кривонос, комментируя заявление о длительной войне главы военной разведки Великобритании генерал Джима Хокенхалла, передает 24 канал.
"Британцы как военные стратеги имеют отличный опыт, и они всегда говорят правду, а не пытаются кому-то понравиться, – сказал он. – Впереди еще много бессонных ночей, много боев, много потерь".
По его мнению, если правильно подготовиться, реализовать все и объединиться, у Украины есть "огромный шанс" победить в этой войне.
Генерал подчеркнул, что всей Украине нужно готовиться к затяжной войне:
"В первую очередь это подготовка государственной экономики к этой войне, подготовка инфраструктуры и подготовка обученных человеческих ресурсов (военных) для пополнения потерь на фронте. Без этого невозможно продолжение войны".
Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года.
Военный эксперт Петр Черник высказывал мнение, что война может длиться долгие годы.