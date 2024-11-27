Как отметил один из офицеров, украинская армия значительно уступает российской в количестве оружия и боеприпасов - "если они стреляют 10-15 раз, то мы — 3-5 раз".

Замглавреда BILD Пауль Ронцхаймер побывал на линии фронта в Донбассе и пообщался с украинскими бойцами, которые рассказали ему о стратегии россиян и поделились своими прогнозами на будущее этой войны.

Как отмечает Ронцхаймер в своем репортаже, сейчас ВСУ активно готовятся к наступлению россиян и возводят новые оборонительные сооружения.

"Военные поговаривают о возможном прорыве фронта, о быстром продвижении россиян. Отчасти потому, что ситуация для ВСУ становится всё более мрачной: солдаты чувствуют себя брошенными как Западом, так и своим правительством", - пишет он.

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Как рассказал журналисту украинский офицер Андрей, который служит в 68-й бригаде в Покровском районе, никогда ещё бои не были такими интенсивными, как сейчас.

"Россияне захлестнули нас атаками живой силы. Мы убиваем до 30 российских солдат в день. Летом мы почувствовали ротацию. Новые подразделения [ВС РФ] сразу же начали атаковать — массированный артиллерийский огонь, затем они пытались прорваться через наши позиции и захватить их. А у нас не хватает людей, не хватает оружия, не хватает боеприпасов", — рассказал он.

При этом, по словам офицера ВСУ, росияне сменили тактику наступления.

"Они находят наши позиции и открывают по ним массированный огонь. Иногда они попадают, и это очень болезненно для нас. После обстрела они отправляют разведывательно-штурмовую группу из трех-пяти солдат", — рассказывает он.

При этом он признается, что украинская армия значительно уступает российской в количестве оружия и боеприпасов - "если они стреляют 10-15 раз, то мы — 3-5 раз".

Беседуя с журналистом BILD, украинский офицер заявил, что, по его мнению, война зашла в тупик.

"За последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступить. Россияне наращивают темпы, у них есть средства для продолжения войны. У них есть люди, они превосходят нас по численности. Мы должны закончить эту войну", - говорит военный.

При этом он признает, что нужны переговоры, однако подчеркивает, что Украина не хочет отдавать свою территорию.

Возможные переговоры Украины и России

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил возможность начала переговоров с Россией при условии возвращения к ситуации на 23 февраля 2022 года.

В то же время Ермак отметил, что Россия пока не демонстрирует признаков готовности к переговорам, продолжая эскалацию.

В то же время офицер ВВС США Джахара Матисек с позывным "Фрэнки" считает, что война в Украине может продолжаться еще в течение трех лет.

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