Враг активно использует погодные условия, которые мешают ВСУ проводить разведку и поражать оккупантов.

Штурмовые действия врага на Харьковском направлении происходят ежедневно, перерывов "на праздники" наши защитники не имеют. О ситуации написал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин в Telegram.

Он отметил, что к реке Оскол армия РФ пробивается и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызово (севернее). В районе Двуречного оккупанты постоянно проводят попытки перехода, при том достаточно дерзкие. По словам Жорина, используют даже обычные лодки, которые иногда воруют у местных.

"Это все создает угрозу для Купянска и Боровой", - подчеркнул он.

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Военный отметил, что основная сложность на сегодняшний день - погодные условия, которые порой очень мешают проводить разведку подходов, а также нанесение огневого поражения дронами в целом. Жорин добавил:

"Враг всегда использует погоду, понимая, что в это время мы ничего не видим. Иногда они прям вплотную успевают подходить к позициям, после чего нам приходится проводить зачистку этой местности, помогать соседним подразделениям вернуть позиции".

Война в Украине - ситуация на Харьковском направлении

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года мониторинговый проект DeepStateфиксировал определенное продвижение врага на востоке, а также на Харьковском направлении.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Курская операция ВСУ была необходимой, поскольку она сорвала российские планы наступления на Харьков и Сумы.

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