По его убеждению, реальное положение вещей таково, что все зависит от нас самих.

Майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин считает, что судя по настроениям, царящим среди украинцев, одно можно сказать точно - информационная политика в государстве провалена полностью.

По его словам, одна категория людей живет от сказки до сказки, от F-16 до переговоров, от дальнобойных ракет до выборов в США, а другая живет в тотальной суме и унынии.

"Нельзя обманывать себя одними лишь надеждами и мечтами. Нужно жить в реальности. Но и говорить постоянно, что мы проигрываем, видеть только фатальный исход - это сильно влияет на морально-психологическое состояние. Представьте, насколько это должно влиять на рядового украинского солдата, который сидит в окопе, читает это все и думает: если мы точно проиграем - то зачем мы тогда воюем?", - написал он.

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По его убеждению, реальное же положение вещей таково, что все зависит от нас самих. Жорин добавил:

"Готовить украинцев стоит к тому, что мы можем повлиять на события, а не "все плохо и выхода нет". Нужно только всем включиться, а не ждать какого-то очередного несуществующего чуда".

Война в Украине - мнение военных

Военный психолог Андрей Козинчук считает, что сейчас логичнее было бы доукомплектовать оружием старые бригады и предоставить им новых бойцов, чтобы сделать войско более эффективным.

По его словам, если примут решение о мобилизации еще 160 тысяч человек, то это даст возможность создать несколько бригад.

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