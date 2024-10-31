В старые бригады ВСУ нужны люди, но их дают по 10-50 за один период.

Сейчас логичнее было бы доукомплектовать оружием старые бригады и предоставить им новых бойцов, чтобы сделать войско более эффективным. Об этом заявил военный психолог Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE.

"Есть разные версии. Под новые бригады дают оружие. Это одна из версий. Логичнее было бы доукомплектовать те бригады, которые есть", - заявил он.

По его словам, если примут решение о мобилизации еще 160 тысяч человек, то это даст возможность создать несколько бригад.

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В то же время, как отметил Козинчук, важно мобилизовать не просто определенное количество бойцов, но и выбрать мотивированных людей для повышения эффективности войска.

"Для нас очень важно сделать это (мобилизацию) качественным показателем. А уже они придут в новые бригады или укомплектуют старые... Я вот в старой, и у нас также "беда" с кадровым голодом. Нужны люди, но нам их что-то никто не обещает и дают очень мало - 10-50 человек за один период", - добавил он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила сроки военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток. Соответствующие законопроекты парламентарии поддержали конституционным большинством. Первым законом предусмотрено продление срока действия военного положения в Украине с 05:30 10 ноября на 90 суток - то есть, до 7 февраля 2025 года. Согласно второму документу, продлена всеобщая мобилизация.

В то же время, в Украине планируют мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко заявил, что всего в состав Сил обороны Украины уже было призвано 1 млн 50 тысяч граждан.

"Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%", - сообщил Литвиненко.

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