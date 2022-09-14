На Донецком направлении россияне постоянно штурмуют позиции ВСУ.

Самое проблемное направление сейчас на фронте в Украине – Донецкое.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы продолжаем держать оборону. Самым проблемным у нас остается Донецкой направление. От Сиверска и до Марьянки, вот этот весь участок Донецкой области – постоянный штурм наших позиций. Даже сейчас, даже сегодня они штурмуют… Штурмовые и наступательные действия не прекращаются, Мы держим оборону, но это очень тяжелое направление для наших войск на сегодняшний день", – отметил он. Видео дня

"Противник не дремлет даже при огромных проблемах. он продолжает довольно упорно воевать. Есть наемники, которые за 360 тысяч рублей в месяц готовы убивать кого угодно…", – добавил эксперт.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь украинской территории:

"Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка".

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