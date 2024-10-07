Он убежден, что логика действий россиян не меняется и Покровское направление остается для него приоритетным.

Военный эксперт Сергей Згурец считает, что после захвата Угледара оккупанты пытаются активизировать свои действия на север к Курахово, где есть наша линия обороны в районе Богоявленки.

Он убежден, что логика действий россиян не меняется и Покровское направление остается для него приоритетным.

"После захвата Угледара оккупанты пытаются активизировать свои действия на север к Курахово, где есть наша линия обороны в районе Богоявленки. Думаю, там сейчас будет центр тяжести боевых действий. Что касается Красногоровки, то это направление в сторону Кураховки, где захватчик так же делает попытки продвигаться, чтобы обеспечить с юга давление на Курахово. В зоне Селидово также российские воины пытаются осуществлять удары с флангов, но это им не совсем удается. Видим, что враг, используя преимущество в живой силе, идет по ранее поставленным планам", - рассказал аналитик в эфире Еспресо.

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Згурец утверждает, что когда осуществлялись попытки фланговых окружений Угледара, то одно из направлений противника был населенный пункт Пречистовка, чтобы обойти Угледар с запада. Зато сейчас эти усилия врага с Пречистовки развиваются уже на запад в сторону Золотой Нивы.

"Это как раз попытка осуществлять продвижение вдоль Запорожского фронта, создавать условия для накопления сил, чтобы идти дальше на отсечение одной из наших группировок. Говорилось о том, что действительно противник накапливает силы на этом направлении. Можно сделать общий вывод - захватчик действует по всей линии фронта, чем пытается усложнить переброску наших резервов. Враг будет акцентироваться прежде всего на попытках захватить Курахово, затем продвигаться к Покровску, если для этого будут у него созданы предпосылки", - добавил эксперт.

Война в Украине - ситуация на фронте

Россияне периодически применяют различное химическое оружие на фронте против бойцов ВСУ, ведь у них с советских времен осталось много запасов. Об этом рассказал заместитель комбата Ахиллес батальона ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич

В частности, комментируя информацию от западных аналитиков, что на Харьковском направлении российские войска применили неуказанное химическое вещество против бойцов ВСУ, он отметил, что конкретно об этом случае ничего сказать не может, но в целом у россиян это частая практика.

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