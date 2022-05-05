Отличие учреждается для отмечания особых боевых заслуг, мужества, отваги и героизма личного состава воинских частей и соединений.

Президент Украины Владимир Зеленский учредил награду "За мужество и отвагу".

Об этом говорится опубликованном на сайте главы государства указе №310/2022 от 5 мая.

"С целью отмечания боевых подвигов личного состава воинских частей (соединений) ВСУ и других военных формирований, мужества и героизма, проявленных военнослужащими в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины, отмечая их высокий боевой дух и волю к победе, а также с целью развития традиций украинского войска постановляю: учредить почетную награду "За мужество и отвагу"...",- сказано в тексте указа.

Отмечается, что награда учреждается для отмечания особых боевых заслуг, мужества, отваги и героизма личного состава воинских частей (соединений) Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Госспецслужбы транспорта, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, ведения боевых действий и выполнения боевых (специальных) задач.

Эту награду присваивает президент по представлению главнокомандующего ВСУ, руководителя государственного органа, осуществляющего руководство образованным в соответствии с законом военным формированием.

Уточняется, что в случае празднования воинской части или соединения таким знаком отличия к трубке верхушки древка боевого флага соответствующей части или соединения прикрепляется двусторонняя лента зеленого защитного цвета, обшитая по периметру золотистым кантом.

На одном конце ленты с обеих сторон золотистыми буквами вышиты надпись "За мужество и отвагу" и изображение знака Княжеского Государства Владимира Великого, а другой конец ленты с обеих сторон украшен растительным орнаментом и изображением медальона-подвески знака президента Украины.

"Концы ленты украшены золотой бахромой, а размер ленты: 250 х 12 см. Лента завязывается бантом размером 30 см с двумя горизонтальными лучами и скрепляется сине-желтой розеткой диаметром 10 см. Лента является неотъемлемой частью боевого флага", - говорится в тексте указа.

В случае отмечания почетным знаком отличия воинской части или соединения, которому присвоено почетное наименование, лента, символизирующая почетное отличие, размещается поверх ленты с надписью почетного наименования воинской части или соединения.

В то же время, военнослужащие таких частей или соединений могут носить нагрудные знаки, указывающие на их принадлежность к соответствующим воинским частям и соединениям.

Описание и рисунки таких нагрудных знаков, порядок их ношения устанавливаются Министерством обороны Украины.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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