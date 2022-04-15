Начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ Александру Кукурбе присвоено звание Героя Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении 221 военнослужащего Вооруженных сил Украины, из них 34 - посмертно.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

"Уже традиционно, как и каждый вечер, я подписал указы о награждении тех, кто больше всех отличился в защите нашего государства. 221 военнослужащий Вооруженных сил Украины, из них 34 - посмертно. И двое служащих Госспецсвязи", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что звание Героя Украины присвоено начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ майору Кукурбе Александру Васильевичу. "Благодаря его смелым действиям уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов", - сказал президент.

Кроме того, отметил Зеленский, он наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать". "Но наградил за то, что точно полезно для всех", - добавил он.

Напомним, Зеленский рассказал как изменил мнение о многих мировых лидеров.

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