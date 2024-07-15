Украина начала соответствующие разработки с пониманием, что страны Запада быстро не дадут неограниченное разрешение на использование их оружия для поражения военных объектов в глубоком тылу России.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что разрабатываются системы, чтобы наносить более дальнобойные удары вглубь Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

В частности, у президента спросили, что нужно, чтобы Украина получила разрешение на нанесение иностранным оружием ударов в глубокий тыл РФ.

"Процесс продолжается. Во-первых. Так всегда было: кто-то делает шаг вперед, а потом и делает два шага назад. Такова политика. Все вещи, которые стали открытыми для Украины, сначала были закрыты и были невозможными", - сказал Зеленский.

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Также он сказал, что ранее даже международные партнеры не приветствовали нанесение дальнобойных ударов украинскими разработками.

"Положительно это не воспринималось некоторыми лидерами. В это факт. Почему так оно есть? Не потому, что кто-то против нас. А потому, что, знаете, как они говорят - это политика деэсеалации. Боятся эскалации с российской стороны. Мы считаем, что это несправедливо по отношению к Украине и украинцам, и боремся за свое", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, сейчас уже никто не поднимает вопрос об использовании Украиной собственных разработок при нанесении дальних ударов вглубь России.

"Это история о том, что сначала у всех был шок, а как после любого шока начали партнеры привыкать", - сказал Зеленский.

При этом, президент отметил, что сейчас все думают, как сохранить украинскую энергетику.

"Сохранение нашей энергетики, частично, скажу вам честно, зависит и от того, что мы нанесли мощные удары по генерирующим энергетическим объектам Российской Федерации. И теперь мы можем говорить с партнерами о том, что мы можем решить вопрос энергетической безопасности. Потому что это для всех стало очень важно", - сказал Зеленский.

Он добавил, что так происходит со всеми вещами.

"Надо быть сильным и смелым для того, чтобы с тобой считались, и для того, чтобы ты мог выгрызть для Украины важное", - сказал Зеленский.

По его словам, возможность использования западного оружия для ударов по РФ "сегодня воспринимается пока сложно".

"Хотя некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных вещей мы начали получать - некоторые. Это надо также дожать, потому что это абсолютно справедливо. Есть точка, из которой вылетает ракета или соответствующая управляемая бомба, и мы понимаем, откуда, и это несправедливо, что мы не можем туда, откуда это вылетело, ответить. Это абсолютно справедливый ответ, на который мы имеем право. Поэтому мы начали, понимая, что этот процесс будет замедлен, и что не будут давать разрешение, или так быстро, как нам нужно, чтобы выжить, не будут давать разрешение - мы начали свои соответствующие разработки", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент отметил, что кроме дронов, в Украине занимаются "другими системами, которые дадут возможность нам быть более дальнобойными". "Разработки есть", - сказал Зеленский.

Также он сказал, что "производим сегодня мощное количество САУ "Богдана" в месяц".

Удары по территории РФ

Соединенные Штаты Америки не изменили своей позиции относительно нанесения ударов переданными Украине ракетами ATACMS вглубь России. Запрет на их применение по объектам, расположенным на территории страны-агрессора, продолжает действовать. Об этом со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана сообщила в соцсети Х корреспондент издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

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