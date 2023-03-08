Президент подчеркнул, что каждый день на всех уровнях в Украине должен быть полезным для обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными. Он подчеркнул, что военно-политическое руководство прилагает все усилия, чтобы тактические шаги сработали на стратегическую задачу – успех в битве за всю временно оккупированную территорию Украины.

"Провел совещание с военными, с разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут, весь Донбасс. Это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу – на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства", – подчеркнул он в вечернем видеообращении.

Президент поблагодарил каждого украинского воина, который борется за Украину и своих побратимов.

Видео дня

"Спасибо всем, кто защищает позиции, всем, кто отбивает штурмы, всем, кто помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой. Очень важно, что фронт – это не какая-то линия на карте, это – люди, это стойкость, это готовность драться, это опора друг для друга, это помощь друг другу", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что также это помощь воинам всего украинского народа.

"Помощь от всех, кто обеспечивает логистику для фронта и для бойцов. От всех, кто волонтерит для наших героических боевых бригад и других подразделений сил обороны. От всех, кто работает и платит налоги, чтобы Украина могла выстоять", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что каждый день на всех уровнях в Украине должен быть полезным для обороны.

Война в Украине: актуальные новости

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 378 дней. Одним из самых горячих участков фронта сейчас является Бахмутское направление. Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута усилили наемников ЧВК "Вагнер". Они также используют авиацию и артиллерию российской армии.

Военный Юрий Сиротюк говорит, что в Бахмуте россияне, как и ранее в других городах, применяют тактику огневого вала. По его словам, сейчас в городе необходимо лишь небольшое количество мотивированных бойцов, которые умеют воевать в городских условиях и делать это координированно и слаженно.

К боям на Донбассе сейчас приковано не только внимание украинцев, но и западных стран. Американская разведка прогнозирует, что оккупанты и в дальнейшем будут сталкиваться с проблемами, поскольку РФ ошиблась в оценке возможностей украинской армии. Кроме того разведчики считают, что россияне не смогут полностью захватить Донбасс до конца текущего года.

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