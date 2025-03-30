Форсирование Днепра закончится для россиян потерями в сотни тысяч солдат, считает аналитик.

Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин снова заговорил о "выходе" армии РФ на Одессу. Однако такой шанс появится у оккупационной армии только, если ей удастся захватить Запорожье. Такое мнение озвучил военный аналитик Юрий Федоров в интервью каналу "Фабрика новин".

"На Запорожском направлении для ВСУ может сложиться достаточно непростая ситуация, потому что в распоряжении Москвы есть группировка войск "Днепр", которая включает в себя 5 общевойсковых армий. Территория ее ответственности к востоку от Гуляйполя, до Васильевки, Херсонская область...", — пояснил аналитик.

В то же время, по его словам, в Херсонской области для российских войск попытка высадки на правый берег путем форсирования реки Днепр – это самоубийство. Эксперт провел аналогию с событиями Второй мировой войны, когда в 1943 году советские войска провели несколько подобных операций – форсирование этой реки.

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По его словам, реальные потери до сих пор неизвестны. Согласно официальным данным, это 25% 2-миллионной группировки советских войск – около 500 тыс. человек. В то же время, по данным независимых исследователей, потери тогда составили как минимум вдвое больше.

"Со слов очевидцев, Днепр был заполнен плывущими по воде трупами солдат и офицеров Красной армии… Примерно то же самое может ждать и российские войска, если они попытаются форсировать Днепр в районе Херсонской области. Ширина реки почти 1 км, а в некоторых местах – побольше. Правый берег отвесный, выше левого...", — сказал Федоров.

Он предполагает, что весной-летом 2025 года российские войска могут "двинуть" на Запорожье. Свое мнение он аргументирует, в том числе тем, что на этом направлении у оккупантов нет серьезных естественных (природных) препятствий, здесь - степной ландшафт. Как отметил аналитик, вопрос упирается в то, насколько тщательно и правильно там обустроена оборона ВСУ.

Он акцентирует на том, что вопрос Запорожья также важен со стратегической точки зрения, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин снова заговорил о "выходе на Одессу".

"Единственный вопрос, который здесь возникает: "А как вы, Владимир Владимирович, думаете к Одессе выйти?"... В любом случае, предстоит либо морской десант, что обречено на неудачу, либо форсировать Днепр. Иначе – никак. Но, если российским войскам удастся занять Запорожье и мосты останутся в более или менее нормальном состоянии, тогда появляется шанс. Поэтому Запорожье, на мой взгляд, становится стратегическим пунктом, стратегической зоной №1", — акцентирует Федоров.

По его словам, согласно официальным данным, в последние 10 дней на Запорожском направлении активизировались российские войска, которые пока не имеют особых успехов.

Также в сводках постоянно упоминаются населенные пункты Степовое, Щербаки, Малые Щербаки, которые находятся в зоне действия именно группировки "Днепр", что составляет 70-80 тысяч солдат.

"Это - серьезные силы, это может быть опасным. На мой взгляд, опасные направления не Донецкая область, даже не Харьковская, а Запорожская. Но я думаю, даже, если российские войска выйдут к Запорожью, взять они его не смогут. Таким образом, этот путь наступления на Одессу так и останется в мечтах кремлевского мечтателя", - резюмировал Федоров.

Россия хочет Одессу, Трамп может помочь

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на "помощников президента Украины Владимира Зеленского" написало, что президент США Дональд Трамп может согласиться на то, чтобы отдать под контроль Кремля Одесский порт.

Об этом заговорили на фоне подготовки к телефонному разговору лидеров США и России, который состоялся 18 марта. Отмечалось, что в ходе этой беседы должны были осуждать "какие земли и активы Россия сохранит за собой в случае прекращения огня с Украиной".

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