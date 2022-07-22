В воздушных силах заявили, что ВВС Украины из-за войны могут перейти на новое вооружение раньше, чем планировалось.

Военно-воздушные силы ВСУ задолго до начала полномасштабного вторжение РФ в Украину готовились перейти на новые виды вооружения. Стратегия перехода была разработана до 2035 года.

Об этом рассказал спикер командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телепроекта "FreeДОМ".

По его словам, в связи с полномасштабной войной переход может быть осуществлен раньше, чем планировалось.

"Еще несколько лет назад в воздушных силах было принято видение до 2035 года, где все это расписано не только по боевой авиации, но и зенитно-ракетных войск и других видов. Воздушные силы - это крупный вид войск, второй по численности. В мирное время он насчитывает около 50 тыс. военнослужащих: авиация, зенитно-ракетные войска, беспилотники, радиоэлектронная разведка, связь и многие другие... Война внесла свои коррективы и, возможно уже как позитив, мы перейдем раньше на то вооружение, чем было прописано в визии до 2035 года", - отметил Игнат.

Если западное оружие будет выполнять нужные Украине задачи, возможно, потребуется меньше бригад, подчеркнул Игнат.

"Мы должны переходить на новое вооружение. Если же западное вооружение будет технологическим, будет выполнять те задачи, которые нужны Украине, возможно, это будет меньше бригад, но они будут качественнее укомплектованы и качественнее технологично выполнять свои задачи", - отметил спикер командования Военно-воздушных сил Украины.

Напомним, по словам Игната украинские военные летчики смогут за полгода овладеть американские самолеты F-15 и F-16.

Как писал УНИАН секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее отметил, что Украина переходит на вооружение по стандартам НАТО.

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