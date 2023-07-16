В течение суток положения сторон меняются динамически по несколько раз.

Российские оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении на Харьковщине. Вооруженные силы Украины держат оборону.

"На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамично по несколько раз в сутки", - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В то же время на Бахмутском направлении силы обороны постепенно двигаются вперед. В частности, на южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение. На северном фланге ВСУ пытаются удержать занятые позиции, тогда как враг атакует.

Видео дня

"В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг - нас. на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия. Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений", - добавила Маляр.

Война в Украине - последние новости

Вооруженные силы Украины сохраняют инициативу возле Бахмута, но захватчики окапываются в самом городе и стягивают туда элитные подразделения. Наши защитники деоккупировали на этом направлении уже более 24 квадратных километров.

При этом Силы обороны имеют успехи на Бердянском направлении. Украинские воины смогли продвинуться на более чем километр.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составили около 237 тыс. 680. за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 500 российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: