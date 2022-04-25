Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены две крылатые ракеты оккупантов.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" уничтожено две крылатые ракеты российских оккупантов.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Утром, 25 апреля, с юго-восточного направления, из самолетов стратегической авиации, предположительно Ту-95, оккупантами нанесено несколько ракетных ударов по западному региону с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования ''Запад'' уничтожены две крылатые ракеты оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром оккупанты обстреляли 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине.

В частности, на Львовщине оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции "Красное".

Как сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, одну ракету на территории Львовщины уничтожили зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины.

Также впоследствии стало известно, что 25 апреля в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные русскими военными. Ракеты летели вероятно в сторону городов Ривне или Здолбунов.