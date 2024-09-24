Среди уничтоженного "железа" более 60 артсистем, 40 бронемашин, полтора десятка танков, 1 РСЗО, 3 средства ПВО.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 1400 оккупантов и огромное количество техники россиян. Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.24 ориентировочно составили около 645 150 человек.

Также уничтожено большое количество вражеской техники:

танков - 8800 (+16) единиц;

боевых бронированных машин - 17292 (+40);

артиллерийских систем - 18475 (+61),

РСЗВ - 1198 (+1);

средств ПВО - 952 (+3);

самолетов - 369;

вертолетов - 328;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15764 (+65);

кораблей/катеров - 28;

подводных лодок - 1.

Согласно сообщению, весомо уменьшилось за минувшие сутки автомобильной техники и автоцистерн врага - на 73 единицы, общие потери составляют 25 175 единиц с начала широкомасштабного вторжения; специальной техники - соответственно 10 и 3155 единиц.

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В свою очередь, Воздушное командование ВСУ информирует, что этой ночью было сбито 66 ударных БПЛА, которыми россияне атаковали Украину.

Отмечается, что в ночь на 24 сентября 2024 года (с 20.00 23.09 по 07.00 24.09) радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение в целом 85 средств воздушного нападения врага: одна баллистическая ракета "Искандер-М"; две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, одна ракета (тип устанавливается) из Курской обл. РФ. 81 ударный БплА типа "Shahed".

Основное направление удара - север и центр Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локально потеряны в нескольких регионах Украины", - сообщают в Воздушных силах.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сосредоточили все усилия в Донецкой области, куда подтянуты все резервы и по технике и по личному составу. По словам военного Кирилла Сазонова, самой тяжелой сейчас является ситуация в районе Угледара. Он сказал, что там ситуация критическая.

В то же время ВСУ продолжают операцию в Курской области РФ, которая оттягивает с украинского фронта силы врага. На днях стало известно, что ВСУ прорвали новый участок на российской границе в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в свежем интервью ABC News сказал, что конец войны "ближе, чем мы считаем".

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