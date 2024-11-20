Обозреватель отметил, что сначала Украине надо приостановить участие в Оттавской конвенции, также известной как "Договор о запрещении мин".

Противопехотные мины, которые Соединенные Штаты намерены передать Украине, помогут Силам обороны сдерживать наступление российских захватчиков. Уверенность в этом выразил военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV.

"То, что это будет полезно для того, чтобы задерживать наступательные действия россиян - это однозначно и абсолютно. Уничтожать их пехоту до того, как они подойдут на определенное расстояние... это большой плюс", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, он напомнил, что Украина является участницей конвенции об уничтожении противопехотных мин, и, соответственно, это сдерживает ВСУ применять такие мины.

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"Очевидно, что пока идет война, нам надо приостановить свое участие в этой конвенции и шире использовать противопехотные мины, поскольку невозможность это делать сейчас ставит нас в неравную ситуацию с россиянами, которые очень активно используют эти средства поражения против наших бойцов", - отметил Попович.

Обозреватель считает положительным тот факт, что США будут предоставлять Украине противопехотные мины.

Эксперт вспомнил ситуацию на юге Украины во время контрнаступления ВСУ в 2023 году:

"Там было сверхурочное минирование со стороны Российской Федерации... Там могло быть многослойное минирование. Под одним боеприпасом могло быть еще несколько слоев снарядов, которые подрывались вместе. Там была просто фантастика. И чем это закончилось? Мы не смогли провести, как ожидалось, это контрнаступление", - сказал Попович.

США передадут Украине противопехотные мины

По данным издания The Washington Post, президент США Джо Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, что должно помочь ВСУ сдерживать наступление оккупационной армии.

Пентагон расценивает эту поставку одним из самых полезных шагов для замедления российских захватчиков.

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