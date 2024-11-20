Украина наладила производство мин у себя.

Противопехотные мины, которые должны поступить от США, должны помочь Силам обороны в сдерживании продвижения врага по территории Украины. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

Он напомнил, что ранее американская сторона тормозила с передачей противопехотных мин Украине.

"Но сейчас, в свете событий, что старая администрация отходит, а Россия наоборот превращает конфликт против Украины в глобальный с привлечением северокорейского компонента, то нам и пооткрывались некоторые слоты", - отметил Жмайло.

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По его словам, эти мины помогут украинским защитникам останавливать наступление врага и его техники.

"Интерес противопехотных американских мин в том, что они заводятся на определенное время и если не происходит боевого срабатывания, то они самоуничтожаются", - рассказал эксперт.

Как он пояснил, мины это очень важный элемент в войне, особенно сейчас, когда украинская армия стоит "в очень глухой обороне", чтобы дистанционно уничтожать силы врага и техники.

Жмайло отмечает, что эти мины поступят в рамках последнего согласованного пакета помощи США на сумму более 8 млрд доллара и три четверти из этой суммы будут направлены на обновление вооружения американской армии вместо того, которое будет передано Украине. Он надеется, что до завершения каденции президента США Джо Байдена вооружение окажется или в Украине, или хотя бы на складах в Европе для дальнейшей передачи нашему государству.

Эксперт отметил, что Украина также наладила и собственное производство противопехотных мин.

"В частности, производит практически копии советских МОН-50, а также более усовершенствованную версию МОН-100. Многие российские источники сообщают, что мы применяем такие мины, показывают фото таких новых мин с украинской маркировкой", - отметил он.

Война в Украине - помощь США

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, что должно помочь ВСУ сдерживать наступление оккупационной армии. По словам американских чиновников, Белый дом обеспокоен успехами оккупантов на фронте и видят насущную необходимость сдержать их.

Как сообщает The Associated Press со ссылкой на американских чиновников, США предоставят Украине также новый пакет оборонной помощи Украине на сумму не менее 275 млн долларов.

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