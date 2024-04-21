Также издание отметило, что оккупантам уже удалось захватить часть Красногоровки.

У ВСУ не осталось средств ПВО в районе Часового Яра. Кроме того, оккупанты заняли 30% города Красногоровка.

Как отметил эксперт BILD Юлиан Репке, изучив одно из видео с места боев, российский штурмовик Су-25 атаковал Часов Яр, пролетев над селом Ивановское, за которое сейчас идут бои. Самолет летел на низкой высоте со стороны Бахмута и приблизился к позициям ВСУ менее чем на 3 км и выпустил тепловые ловушки. Но попыток сбить российский штурмовик не было, и он улетел обратно в сторону Бахмута.

Репке назвал это видео "драматичным". "Несколько месяцев назад нельзя было представить, чтобы над контролируемым ВСУ городом летал российский штурмовик, а его не сбивали из ПЗРК", - указал аналитик.

Видео дня

Он отметил, что считалось будто бы на вооружении ВСУ находятся тысячи американских ПЗРК Stinger и их аналогов времен СССР. "Но, кажется, они закончились. Очень тревожно, что у Украины, очевидно, не осталось зенитных ракет, чтобы обороняться здесь", - отметил Репке.

Кроме того издание сообщило, что российские оккупанты заняли 30% города Красногоровка. Репке напомнил, что ранее россияне успешно применили там "танк-черепаху", благодаря чему им удалось войти в город. А к настоящему времени, по данным аналитика, они контролируют уже 30% его территории.

Отмечается, что оккупанты беспощадно обстреливают многоэтажные дома в центре Красногоровки, которые остаются под контролем ВСУ. При этом используется не только авиация, но и самоходные 240-мм минометы "Тюльпан".

Ситуация в районе Часового Яра

Британская разведка проанализировала тактику оккупантов при штурме Часового Яра. Британская разведка отметила, что хотя Часов Яр - город, который защищают высоты, российские сухопутные войска все же добиваются медленного прогресса в этом районе.

Ранее сегодня представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что город Часов Яр Донецкой области продолжает оставаться под контролем Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: