В то же время оккупанты поджигают минные поля, пытаясь помешать продвижению Сил обороны.

Украинские силы продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, 2 сентября продвинулись вперед. Как сообщают аналитики американского Института изучения войны, российские блоггеры, которые недавно утверждали, что российские войска удерживают позиции в южной части Роботино, признали, что российские войска отошли с южных окраин поселка на неуказанные позиции южнее.

ВСУ преодолели российскую "первую линию обороны" на некоторых участках запорожского направления, но ситуация остается сложной из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей.

"Российские силы разбрасывают легковоспламеняющиеся вещества на заминированные поля и поджигают их с помощью гранат, запускаемых с дронов, пытаясь помешать украинским усилиям по разминированию", - отмечается в отчете.

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В то же время командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что украинские артиллерийские возможности "равны или даже лучше", чем у российских войск, и что они смогли отбросить российские артиллерийские подразделения от линии фронта, не позволяя им поддерживать российские войска.

"Это наблюдение не всегда верно по всей линии фронта, поскольку украинские подразделения регулярно сообщают о том, что попадают под сильный артиллерийский огонь российской артиллерии, корректируемый российскими беспилотниками", - отмечают в ISW.

Гросберг также заявил, что с июля украинским силам удалось серьезно повредить российские артиллерийские радары.

Аналитики отмечают, что с середины июля российские источники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу отсутствия у России контрбатарейных артиллерийских возможностей, особенно на юге Украины.

Украинское контрнаступление на юге - что нужно знать

Украинские силы обороны продвигаются на юге, и освободили ряд населенных пунктов. Так, 16 августа сообщалось об освобождении Урожайного, а 22 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ подтвердили, что с боями вошли в Роботино. По словам экспертов, Роботино считалось самой большой преградой в продвижении в сторону Токмака.

2 сентября в Офисе президента сообщали, что украинские воины в Запорожской области проникли внутрь первого оборонительного эшелона оккупантов, и там идут боевые действия.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что российские оккупанты посвятили большую часть времени именно строительству первой линии обороны на юге. Зато второй и третьей уделили меньше времени, так что они построены не так хорошо.

По словам Тарнавского, для преодоления первой линии обороны оккупантов на юге ВСУ пришлось долго разминировать территории. Он подчеркнул, что сейчас украинские военные находятся между первой и второй линиями обороны противника.

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