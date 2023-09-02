Это самое главное - мы двигаемся, подчеркнул президент Украины.

Президент Владимир Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ 2023.

Президент отметил на своем канале в Telegram, что наши воины двигаются вперед. "Несмотря ни на что, хоть бы что кто говорил - вперед. И это самое главное: мы движемся", - подчеркнул лидер Украины.

Глава государства также показал яркие фото, на которых засняты украинские военные.

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Владимир Зеленский в начале июня подтвердил, что украинские контрнаступательные действия стартовали. Позже стало известно, что наши защитники и защитницы освободили от россиян немало территории на востоке и юге.

Утром 2 сентября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что контрнаступление 2023 продолжается на Мелитопольском направлении. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, украинские воины в Запорожской области проникли внутрь первого оборонительного эшелона оккупантов, и там идут боевые действия.

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