По словам Романа Свитана, российские оккупанты выводят системы ПВО к линии боестолкновения.

Силы обороны Юга уничтожили из установки HIMARS вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2". В то же время то, что российские оккупанты выводят системы противовоздушной обороны к линии боестолкновения, свидетельствует о попытке россиян создать там новую линию обороны. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, сейчас там отсутствует масштабная группировка врага, которая могла бы осуществить наступательные действия. При этом развертывание таких систем вдоль линии боестолкновения говорит о том, что россияне укрепляют эту линию, пытаясь создать новую линию обороны, в частности против аэроцелей.

"Скорее всего враг ожидает атаку наших новых самолетов и тех средств поражения, которые с ними будут работать, поэтому увеличивает плотность ПВО на этом направлении", - подчеркнул военный.

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Он подчеркнул, что оккупанты несмотря на огромные потери продвигаются на Покровском направлении. При этом продвижение на 100-300 метров за сутки обходится им в 400-500 погибших военных:

"За каждый метр захваченной территории Украины россияне "платят" сотнями жизней. Кто бы что ни говорил, но ресурс мотивированных военных - не бесконечен".

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Первые подразделения КНДР уже прибыли на фронт. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведчиков, в России на слаживание военных дается несколько недель.

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