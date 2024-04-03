Украинские военные готовятся ко всем возможным сценариям развития событий, подчеркнул он.

Украинские военные готовы к отражению воздушных атак с территории Беларуси. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Если с территории Беларуси по Украине начнут лететь ракеты, или взлетать самолеты, которые будут атаковать нашу территорию, то мы готовы к отражению их воздушного нападения. Наши силы, в частности ГУР и СБУ, доказали всему миру, что мы можем проводить уникальные операции на территории противника. Поэтому, если будет существовать угроза с территории Беларуси, мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить наше воздушное пространство", – заявил он в эфире "Эспрессо".

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что украинские военные готовятся ко всем возможным сценариям развития событий. Он отметил, что авиация является высокомобильной частью армии и способна быстро преодолевать большие расстояния.

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"Беларусь уже позволяла РФ атаковать Украину со своей территории. Поэтому сегодня мы должны быть готовыми к любым действиям противника, в том числе – удару по воздушным целям врага", – резюмировал он.

Угроза атак из Беларуси

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне.

Комментируя это заявление, спикер ВС ВСУ Илья Евлаш сказал, что в Вооруженных силах не исключают возобновления авиаударов по Украине с территории Беларуси. Он отметил, что даже сейчас россияне используют беларуские аэродромы во время учений.

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что Россия пытается делать различные "вбросы", чтобы посеять панику в Украине. Так представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал информацию о возможном наступлении на Харьков и атаке из Беларуси, которая распространяется в медиа.

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