По его словам, независимые военные аналитики, а не только официальные должностные лица, так же могут анализировать и подтверждать определенную информацию.

Россия пытается делать различные "вбросы", чтобы посеять панику в Украине. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу информации о возможном походе России на Харьков и его оккупации, о возможном прорыве линии фронта.

Он отметил, что параллельно с такой информацией еще происходят и другие вещи, в частности, запускается информация о возможном наступлении Беларуси.

"Вот снова активизировалась беларуаская тема, например, да и другие, которые враг любит использовать для того, чтобы возбуждать панические настроения, в частности, внутри страны. Ничего стратегически нового по формированию современных группировок не произошло", - сказал Юсов.

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По его словам, независимые военные аналитики, а не только официальные должностные лица, так же могут анализировать и подтверждать эту информацию.

"Относительно того как надо реагировать - безусловно, укрепление линии обороны по всему направлению происходит сейчас чрезвычайно активно. Есть разные планы и командование отрабатывает различные сценарии. А то, что касается угрозы здесь и сейчас, завтра нападут и надо немедленно бежать и сеять панику, то это, конечно, российское ИПСО. Для этого оно и делается", - подчеркнул Юсов.

Заявления Лукашенко о подготовке к войне

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара, комментируя заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о подготовке к войне, отметил, что маловероятно, что он втянет открыто свою страну в войну.

Он отмечает, что этот фюрер "беларуиского мира" вряд ли решится на что-то большее, чем провокации, а будет действовать исключительно в координации и по инициативе своего старшего фюрера "русского мира" Путина".

Хара напомнил, что даже если ни одного белоруса не было на украинской территории, то, с точки зрения международного права, Беларусь является страной-агрессором, потому что она позволила нападение на Украину и продолжает помогать России.

Хара отмечает, что на сегодня Украина готова к возможным провокациям или возможного наступления на Киев: было усиление фортификаций, а наша граница точно не является пустой.

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