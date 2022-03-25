Вражеская техника пыталась спрятаться между деревьями, но ее оперативно вычислили и уничтожили.

Продолжается тридцатые сутки героической борьбы сил обороны Украины с российскими захватчиками. Оккупанты маскируют позиции между деревьями, но ВСУ умело высчитывают и уничтожают их.

Процесс попал на видео.

Позиции оккупантов в лесу высчитывают с воздуха. Затем вражескую технику умело уничтожает украинская артиллерия.

Кадры подтверждают, что тактику маскировки позиций в лесу оккупанты используют на разных направлениях.

Ранее украинские защитники показали уничтожение техники врага. На кадрах видно, как воины уничтожают тяжелую технику российских оккупантов. Каждый из выстрелов попал в цель.

Вас также могут заинтересовать новости: