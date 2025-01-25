Россияне продолжают наступление на Донбассе.

Российские оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов.

По данным мониторингового проекта DeepState, враг продвинулся возле Надиевки, в Торецке Донецкой области, возле Дачного и Сухих Ялов.

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Россияне пытаются прорваться к поселку Боровая на Харьковщине, чтобы создать плацдарм для наступления на Харьков, сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, это направление сейчас является приоритетным для россиян на Харьковщине.

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"Враг использует большое количество сил и средств... за счет того, что 20-ю армию РФ усилили несколькими беспилотными полками. Они обеспечивают продвижение российской пехоты на этом направлении", - написал Жорин в Телеграме.

Кроме того, город Торецк уже почти полностью оккупирован российскими захватчиками и выход украинских военных оттуда уже исчисляются в днях, сказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Торецк мы теряем. К сожалению, из плохих новостей... Думаю, что уже в днях идет счет на выход наших военных, последних подразделений из города Торецк. Город Торецк почти уже потерян", - убежден Ступак.

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