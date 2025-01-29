По состоянию на сейчас Новоегоровка остается под контролем бригады.

Недавно российские оккупанты сделали заявление о взятии населенного пункта Новоегоровка на Луганщине. В качестве "доказательства" они опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады.

В бригаде заявили, что данное заявление и все новости о захвате поселка - очередной фейк российской пропаганды для иллюзии успеха РФ "на рубежах нашей бригады".

"А на самом видео, снятом оккупантами - разбитый ими же населенный пункт Ковалевка. Тем временем командующий 20 гвардейской армии РФ, который захватил Новоегоровку только на бумаге, активно стирает свои подразделения об оборону Третьей штурмовой. По состоянию на сейчас Новоегоровка остается под контролем бригады", - добавили там.

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Чтобы россиянам продвигаться дальше из Великой Новоселки в Донецкой области, им надо приложить очень много усилий, ведь там у них нет плацдарма. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

Он пояснил, что водная преграда в этом населенном пункте является "фактором поддержки наших сил на плацдарме". Также, по его словам, Украина усиливала свои подразделения, которые находятся "непосредственно на плацдарме и в Великой Новоселке".

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