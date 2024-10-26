Аналитики украинского проекта DeepState сообщают об очень тяжелом дне для украинских защитников на линии Шахтерское-Богоявленка.

В их Telegram-канале отмечается, что российские захватчики совершили по меньшей мере два "наката" в районе Шахтерска. Днем колонна из восьми ВВТ (вооружения и военной техники) доехала до поселка и пыталась прорваться в Большую Новоселку. Одну боевую бронированную машину удалось подбить, а остальные откатились.

Вечером колонна из более 15 ВВТ разделилась в Золотой Ниве. Одна часть хотела прорваться к Большой Новоселке, но откатилась после подрыва первой машины. Судьба другой части неизвестна. Также россияне сбросили пехоту на ферме западнее Богоявленки, продолжаются бои:

Видео дня

"Делать выводы нет времени. Враг уже все увидел и в ближайшие дни усилит давление. Надеемся, к командирам на местах будет много вопросов".

Ситуация на фронте

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 22:00 сообщалось, что на фронте за сутки произошло 142 боевых столкновения с оккупантами.

Больше всего столкновений зафиксировали на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времовском направлениях. По данным военных, часть боев с захватчиками все еще продолжаются.

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