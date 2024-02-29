Противник сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении.

Продолжается ведение оборонительной операции, противник сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 25 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское.

Он отметил, что на Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного, где вчера произошло всего 38 боестолкновений.

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"В частности, враг не имел успеха в Красногоровке, которая была освобождена усилиями подразделений 3-й штурмовой бригады. Только здесь потери россиян убитыми и ранеными составили около 100 человек", - сообщил Тарнавский.

При этом он сообщил, что общие потери врага в живой силе по всей операционной зоне "ОСУВ "Таврия" составили 431 человека за сутки. Также уничтожено 10 вражеских танков, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобилей. Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 339 БпЛА различных типов. По его словам, поражен один район сосредоточения личного состава врага. Четверо оккупантов захвачены в плен.

Тарнавский также проинформировал, что за сутки агрессор нанес 57 авиаударов, 4 ракетных удара, 89 ударов дронами-камикадзе, совершил 64 штурмовых действия и 1072 обстрела (в том числе 6 - с применением отравляющих веществ).

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Накануне третья штурмовая бригада выбила россиян из Красногоровки в Донецкой области. Силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага.

Отмечалось, что россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.

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