Сегодня состоялось уже около 100 боевых столкновений между оккупантами и нашими защитниками.

В течение дня враг наращивал наступательные и штурмовые действия, по состоянию на вечер горячее всего на Покровском направлении и в Харьковской области. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, сегодня состоялось уже 99 боевых столкновений между оккупантами и нашими защитниками.

Как сообщается, на Харьковском направлении сейчас продолжаются две вражеские атаки в районе Волчанска. Еще семь вражеских штурмов на направлении отбито - вблизи Липцов и в районе Волчанска. Сегодняшняя активность захватчиков на направлении привела к потере ими 124 человек убитыми и ранеными. Уничтожено три артсистемы, четыре автомобиля и единицу специальной техники.

"На Покровском направлении захватчики не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 34 раза атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Успеха не имели 23 штурма агрессора, еще 11 вражеских атак продолжаются", - отмечает Генштаб.

Видео дня

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отбили 7 штурмовых действий оккупационных войск у Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Возле последней в настоящее время продолжается боестолкновение.

Одиннадцать попыток противника улучшить свое тактическое положение не имели успеха на Лиманском направлении. Враг продолжает две атаки в районах Невского и Макеевки. Агрессор ударил четырьмя КАБами по территории Серебрянского леса.

На Северском направлении оккупационная армия продолжает проявлять активность в районах Белогоровки, Спирного и Раздоловки. Четыре атаки российских захватчиков отбиты, еще пять боевых столкновений продолжаются.

"На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до семи. Враг основные усилия прикладывает, атакуя в сторону города Торецк", - информирует Генштаб.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует, в частности, вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Общее количество атак здесь возросло до семи.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Что известно о ситуации на фронте: последние новости

Как заявил военный эксперт Центра оборонных стратегий Украины Виктор Кевлюк, оккупанты активно продвигаются в сторону Торецка, и через несколько дней в городе уже могут начаться уличные бои. Впрочем, отметил он, Силы обороны еще могут удержать город.

Он также отметил, что на Покровском направлении противник достиг тактического успеха и имеет силы и средства, чтобы превратить этот успех в оперативный.

Издание Bild информирует, что ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили врага из микрорайона "Канал". Российские войска также безуспешно контратакуют поселок Калиновка вблизи Часового Яра. Ранее они захватили его и подошли к каналу Северский Донец - Донбасс, но потом были отброшены.

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