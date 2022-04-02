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Украинские воины уничтожили вражеский БТР (видео)

Виолетта Орлова

17:07, 02.04.22
2 мин. 1794
ВСУ ярко уничтожили БТР оккупантов / скриншот

Украинские силы обороны метко ударили по БТРу оккупантов. 

Видео появилось в сети.

Украинские воины уничтожили бронетранспортер оккупантов одним выстрелом. БТР моментально вспыхнул и сгорел.

Кадры уничтожения техники оккупантов получились действительно яркими.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские защитники на двух танках героически разгромили батальон российских десантников в Запорожской области. В результате атаки бойцы уничтожили 10 вражеских танков и несколько БМД. Российские десантники сбежали.

Кроме того, недавно украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино".

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба ВСУ, потери оккупационных российских войск по состоянию на 2 апреля составляют:

  • личного состава-17800 человек;
  • танков - 631 единица;
  • боевых бронированных машин - 1776 единиц;
  • артиллерийских систем - 317 единиц;
  • реактивных систем залпового огня -100 единиц;
  • средств противовоздушной обороны - 54 единицы;
  • самолетов -143 единицы;
  • вертолетов - 134 единицы;
  • автомобильной техники - 1236 единиц;
  • кораблей и катеров - 7 единиц;
  • цистерн с горюче-смазочными материалами - 76 единиц;
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня - 87 единиц;
  • специальной техники - 24 единицы;
  • пусковых установок ОТРК / ТРК - 4 единицы.

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