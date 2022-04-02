Украинские воины уничтожили вражеский БТР (видео)

Удар по технике оккупантов удалось зафиксировать.

Украинские силы обороны метко ударили по БТРу оккупантов.

Видео появилось в сети.

Украинские воины уничтожили бронетранспортер оккупантов одним выстрелом. БТР моментально вспыхнул и сгорел.

Кадры уничтожения техники оккупантов получились действительно яркими.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские защитники на двух танках героически разгромили батальон российских десантников в Запорожской области. В результате атаки бойцы уничтожили 10 вражеских танков и несколько БМД. Российские десантники сбежали.

Кроме того, недавно украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино".