Украинские воины уничтожили вражеский БТР (видео)

Украинские силы обороны метко ударили по БТРу оккупантов.
Видео появилось в сети.
Украинские воины уничтожили бронетранспортер оккупантов одним выстрелом. БТР моментально вспыхнул и сгорел.
Кадры уничтожения техники оккупантов получились действительно яркими.
Как сообщал УНИАН, ранее украинские защитники на двух танках героически разгромили батальон российских десантников в Запорожской области. В результате атаки бойцы уничтожили 10 вражеских танков и несколько БМД. Российские десантники сбежали.
Кроме того, недавно украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино".
Потери России в Украине
По данным Генерального штаба ВСУ, потери оккупационных российских войск по состоянию на 2 апреля составляют:
- личного состава-17800 человек;
- танков - 631 единица;
- боевых бронированных машин - 1776 единиц;
- артиллерийских систем - 317 единиц;
- реактивных систем залпового огня -100 единиц;
- средств противовоздушной обороны - 54 единицы;
- самолетов -143 единицы;
- вертолетов - 134 единицы;
- автомобильной техники - 1236 единиц;
- кораблей и катеров - 7 единиц;
- цистерн с горюче-смазочными материалами - 76 единиц;
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня - 87 единиц;
- специальной техники - 24 единицы;
- пусковых установок ОТРК / ТРК - 4 единицы.