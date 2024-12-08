По словам военного, иногда для уничтожения вражеской техники может хватить и одного беспилотника.

Для уничтожения обычного вражеского танка необходимо до трех FPV-дронов, однако иногда хватает и одного БпЛА, если он попадет очень качественно. Об этом рассказал командир экипажа беспилотных авиационных комплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш в интервью "Украинскому радио".

"Если есть хорошая система радиоэлектронной борьбы у танка, то очень трудно поразить танк из-за того, что он будет тушить непосредственно работу FPV-дронов. Если у него есть хорошая система защиты, условно, "мангалы" сверху, то тоже достаточно трудно поразить танк, потому что все же данная защита дает определенный эффект. А если это обычный танк врага, то до трех FPV-дронов легонько могут уничтожить танк. Иногда хватает одного дрона, если попадет очень качественно. То есть, все очень ситуативно", - объясняет военный.

По его словам, все также зависит от заряда в FPV-дрона, пилота и осведомленности того, куда именно надо попасть по танку.

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"То есть, можно просто попасть в лоб, где будет наибольший уровень защиты. А можно покружить и попасть в бак, и танк уже будет гореть и может сдетонировать. Можно попасть в место, где расположен боекомплект и с кумулятивным зарядом произвести детонационное действие, и танк взлетит. Мне кажется, что нужно от одного до семи FPV-дронов, чтобы уничтожить танк. Это не так уж много, учитывая цену танка", - отметил Отченаш.

Командир добавил, что противник имеет большое количество техники с РЭБом, а все количество вражеской техники с "мангалами".

"Впрочем силы обороны Украины не состоят только из беспилотных авиационных систем, есть еще артиллерия, минирование и тому подобное. И вместе в коллективной работе, в побратимстве мы работаем и уничтожаем противника в большом количестве", - заверил военный.

Дроны во время войны в Украине - последние новости

Ранее издание Business Insider писало, что в Украине развивается новый вид войны, а именно дроны против дронов. В частности БпЛА все чаще используются не для атак на бронетехнику, а на другие дроны.

В то же время министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал дрон, которым ВСУ уничтожают российские БпЛА Орлан, ZALA и SuperCam. По его словам, сбивать беспилотники ракетами ПВО дорого и нерационально, поэтому участники Brave1 ищут более дешевые решения.

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