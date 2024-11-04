Также военный рассказал, почему наступление дождей не остановит атаки оккупантов на Донбассе.

На Покровском направлении оккупанты очень активно используют лесополосы и агломерации населенных пунктов, за счет чего им удается быстро продвигаться вперед.

Об этомсказал офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов в эфире Украинского радио. Он назвал причины, по которым украинским военным трудно бить оккупантов в таких условиях. "Сейчас немного листья опали, но это существенно не меняет ситуацию, поскольку все же плотность этих лесополос остается. И если по ним пойдут небольшие группы, это тоже будет трудно", - добавил он.

Кроме того, по словам Миловидова, враг очень активно применяет средства РЭБ, накапливает их и передает на передовую. "Даже пехотные группы обеспечены ранцевыми РЭБами, которые осуществляют подавление дронов аэроразведывательного типа и FPV-дронов. Поэтому в лесополосах тоже трудно поражать FPV-дронами за счет высоты деревьев", - пояснил он.

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Кроме этого, военный отметил, что дождливая погода не остановит врага. "Когда зайдем в осенне-зимний период с постоянными дождями, это существенно усложнит передвижение колесной техники, обеспечение как для нас, так и для врага. Передвижение гусеничной техникой станет более актуальным", - отметил Миловидов и добавил, что у россиян есть значительный запас таких транспортных средств, как МТ-ЛБ, БМП.

"Поэтому не стоит надеяться, что с наступлением дождей враг будет менее активен или оставит наступление", - констатировал военный.

Ситуация на Покровском направлении

Ранее начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что город будет полностью заблокирован с целью обороны.

Оккупация Селидово открывает россиянам путь к наступлению на южный фланг Покровска, а также позволяет двигаться в сторону Курахово с северной стороны. По словам источника Би-би-си в украинском командовании, вероятно, в ближайшее время основными целями вражеских атак будут эти два города.

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