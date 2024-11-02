А в политическом руководстве отметили, что главная цель - не потерять больше ни одного областного центра.

Оккупанты заметно ускорили темпы наступления на Донбассе и за сентябрь-октябрь захватили рекордную с начала полномасштабной войны территорию.

Согласно подсчетам аналитиковьиздания Welt, с начала октября российские войска захватили 478 км² украинской земли, что стало абсолютным рекордом с начала окончания активной фазы боевых действий в марте 2022 года.

А по данным украинского проекта DeepState, в октябре оккупантам удалось занять около 20 населенных пунктов, в том числе Угледар и Селидово.

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Как говорится в статье Би-би-си, оккупация Селидово открывает россиянам путь к наступлению на южный фланг Покровска, а также позволяет двигаться в сторону Курахово с северной стороны. По словам источника издания в украинском командовании, вероятно, в ближайшее время основными целями вражеских атак будут эти два города.

По состоянию на начало ноября от линии фронта Покровск отделяют около 6 км. Что касается Курахово, то по данным российских военкоров, их военные пытаются закрепиться на южной окраине.

По данным издания, украинское командование направляет на защиту этих городов дополнительные силы. Однако, как отметило издание, возможно, оккупанты попытаются повторить там маневр, который уже проделали с Угледаром и Селидово: не штурмовать город "в лоб", а обойти с флангов.

Так россияне могут сделать в районе Курахово, если попытаются обойти город западнее, в районе двух расположенных на трассе Запорожье-Донецк сел: Андреевки и Константинополя. Именно в сторону этого чрезвычайно важного для ВСУ логистического маршрута оккупанты сейчас наступают с юга и севера одновременно. От обоих флангов до трассы остается около 11 км.

Ситуация около Покровска для ВСУ тоже не благоприятна. В конце лета за счет резервов украинские военные остановили быстрое продвижение врага к восточным окраинам города, поэтому перерезать важную трассу Покровск-Константиновка оккупанты не смогли.

Теперь, после взятия Селидово, вражеские подразделения снова могут активизировать движение в этом районе, только уже обходя город с юга, вдоль реки Соленая и железнодорожного полотна в направлении поселков Новотроицкое и Шевченко.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман считает, что данная ситуация говорит о грамотно организованном отступлении ВСУ в условиях значительного превосходства противника в воздухе и живой силе. Хотя на самом деле движутся россияне медленно.

"Заявления об "обвале фронта" - это эмоции. До реального обвала там далеко", - подчеркнул аналитик в интервью Би-би-си и добавил, что в ходе этой войны фронт "сыпался" только однажды и то с российской стороны.

"Последний раз такое произошло осенью 2022 года именно с российской стороны, когда произошел украинский прорыв на Харьковском направлении. Вот там действительно посыпался фронт на конкретном большом участке", - отметил Гендельман.

Сейчас, по мнению аналитика, главной проблемой Украины является нехватка в ВСУ живой силы. Из-за недостатка личного состава армия вынуждена разделять силы на разных участках фронта, что и позволяет россиянами бить между подразделениями встык.

Источник издания в политическом руководстве Украины признает, что ситуация на фронте "очень плохая". "Ситуация очень плохая, но не катастрофическая. Подчеркиваю, это еще не катастрофа", - подчеркнул чиновник.

Он допустил, что Покровск и Курахово могут пасть в ближайшее время, однако подчеркнул: главная цель - не просто сохранить Украину как государство, но и не потерять больше ни одного областного центра.

Издание отметило, что скорее всего, речь идет о Херсоне и Запорожье, которые Путин публично называет "российской территорией".

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