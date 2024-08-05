Также военный объяснил, как ВСУ обнаруживают вражескую цель в воздухе.

Российские оккупанты постоянно охотятся за украинскими радиолокационными станциями, ведь они являются достаточно большими и находятся на открытом пространстве. Об этом рассказал офицер радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого Владимир в интервью "Укринформ".

"Враг постоянно охотится за нашими станциями, поэтому мы принимаем меры по сохранению как личного состава, так и техники. Маневрируем, маскируемся, обустраиваем ложные позиции и так далее", - отметил он.

По словам офицера, чаще всего армия РФ атакует радиолокационные станции барражирующими боеприпасами типа "Ланцет", крылатыми ракетами Х-31П, Х-35 и Х-59/69.

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Также Владимир объяснил, как военным удается обнаруживать вражескую цель в воздухе:

"Операторы на радиолокационных станциях по индикаторам кругового обзора на развернутых боевых позициях обнаруживают воздушные цели, определяют их характеристики и подают сведения о них в командные пункты своего подразделения. После сбора, обработки и отображения информации данные распространяются в командные пункты батальона, затем - бригады и так далее. Кроме того, - в командные пункты зенитных ракетных войск, истребительной авиации для обеспечения боевых действий".

В то же время журналист спросил, откуда некоторые Telegram-каналы берут информацию о воздушных угрозах и публикуют ее раньше, чем Воздушные силы, на что офицер ответил:

"Я не могу сказать, откуда берется в тех телеграм-каналах информация. Мы этого не знаем. Есть официальные каналы Воздушных сил в телеграмме и вотсапе".

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Ранее офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал о потерях оккупантов на Покровском направлении. По словам военного, в среднем на этом направлении ежедневно ликвидируется от 70 до 100 оккупантов.

"Есть такие случаи, когда, скажем, забегают в какое-то разрушенное здание, мы это видим и там их накрываем, но не всегда можем посчитать. Это уже будем после нашей победы считать", - добавил он.

Также сообщалось, что ВСУ отошли от урочища, что в Донецкой области. Аналитики DeepState отметили, что российские оккупационные войска имеют продвижение в районе ряда населенных пукнтов Украины.

"Враг продвинулся в Северном, Железном Желанном, Сергеевке, Ивановке, у Лисичного и Желанного. Силы Обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2", - добавили эксперты.

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